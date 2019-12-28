Прохоркин двумя передачами помог "Кингз" совершить камбэк против "Сан-Хосе"

За океаном матчем "Сан-Хосе Шаркс" против "Лос-Анджелес Кингз" завершался очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Одним из главных действующих лиц поединка стал российский нападающий Николай Прохоркин.

26-летний россиянин при счете 2:0 в пользу соперника сделал две голевые передачи на Мартина Фрка, сделавшего в итоге дубль. Благодаря этому "Короли" переломили ход поединка и перевели его в овертайм. А уже в дополнительное время Джефф Картер забил третью шайбу и принес "Кингз" победу.

В составе "Сан-Хосе" голами отличались Эрик Карлссон и Джо Торнтон.

Благодаря волевой победе хоккеисты "Лос-Анджелеса" прервали неудачную серию из трех поражений. С 36 очками они занимают 14 место в таблице Западной конференции. "Сан-Хосе" располагается строчкой ниже и замыкает таблицу Запада с 35 баллами.