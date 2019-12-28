"Я увидел тонну крови". Михеев получил глубокий порез коньком в матче НХЛ

Российский хоккеист "Торонто Мэйпл Лифз" Илья Михеев получил серьезную травму руки в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз". Россиянин не смог завершить игру из-за глубокого пореза коньком соперника в одном из игровых моментов.

25-летний нападающий из России в третьем периоде встречи неудачно столкнулся с Йеспером Браттом из "Нью-Джерси", после чего на льду появилось много крови. Незамедлительно Михеева заменили и отправили на обследование в раздевалку.

Ilya Mikheyev's hand is cut badly and he heads to the dressing room shedding blood 😳😬



They think he's going to be ok.. #LeafsForever pic.twitter.com/tlZ8IQFdCn — David Nestico (@davidnestico200) December 28, 2019

"Это было ужасно. В один момент я увидел тонну крови, идущую непонятно откуда, — делится увиденным вратарь и одноклубник Михеева по "Торонто" Майкл Хатчинсон, которого цитирует Спорт24.Ru. – Ее было намного больше, чем просто при игре высоко поднятой клюшкой или чем-то похожем. Надеюсь, что с ним все в порядке".

В результате Михеева увезли в госпиталь в Нью-Джерси. Главный тренер канадского клуба Шелдон Киф признался, что Илье придется остаться на ночь для более подробного осмотра и дальнейшего понимания, что делать со столь серьезным повреждением.

Матч же закончился победой "Торонто" со счетом 5:4. Михеев отличился одной заброшенной шайбой.