В столичный парк "Зарядье" завезли снег

Столичный парк "Зарядье" приготовил подарок для своих гостей: туда завезли снег. По сообщению пресс-службы парка, у входа в него со стороны Васильевского спуска насыпали сугробы и установили сибирские ели.

Новогоднюю атмосферу для москвичей и гостей мегаполиса воссоздали в рамках новой ярмарки #Снегосад, передает РИА Новости. Она будет работать в "Зарядье" с 28 декабря до 12 января в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

На ярмарке #Снегосад посетители смогут попробовать праздничные деликатесы и необычные угощения, также на ней будут представлены традиционные сувениры и подарки от современных дизайнеров. Как уже сообщалось накануне, завезенный в "Зарядье" снег — искусственный.



Накануне в Москве прошел ледяной дождь, далее прогнозируется слабый мокрый снег. К воскресенью, 29 декабря, осадки прекратятся, ожидается рекордное для нынешнего декабря похолодание — в полуденные часы около -3 градусов. С понедельника стартует очередное потепление – в канун Нового года ожидается около 2 градусов тепла, прогнозируется дождь, сообщает Центр погоды ФОБОС.