Пушков ответил на заявление Госдепа по "Северному потоку-2"

Санкции США против газопровода "Северный поток-2" не оставили надежд на изменение отношений между Россией и США, считает российский сенатор Алексей Пушков. В своем микроблоге в "Твиттере" он напомнил, об обещании президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой. Однако если у кого-то и оставались иллюзии насчет улучшения отношений России и США, то после введения санкций против "СП-2", от них не осталось "камня на камне".

Свой отпечаток накладывают и предстоящие президентские выборы в Америке – в это период какие-либо сдвиги в отношениях с Россией "тем более невозможны", отмечает Пушков.

Позднее Пушков напомнил, что его прогноз на 2019 год сбылся – отношения России и США не ожидает ничего, кроме вялой деградации и разрушения действующих соглашений. "Так и случилось", – написал сенатор и перечислил основные даты: 2 августа, когда США вышли из договора об РСМД, и 20 декабря, когда были введены санкции против "Северного потока-2". Пушков еще раз отметил, что никакого прогресса в отношениях между нашими странами не наблюдается, зато "деградация налицо".

На прошлой неделе вступили в силу санкции против газопровода. Компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока-2" и отвела суда. Госдеп США пояснил, что компании-подрядчики "СП-2" могут избежать санкций. Для этого им нужно остановить работы до 20 января.