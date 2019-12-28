Слепов выиграл индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке" по биатлону

Петербургский биатлонист Алексей Слепов во второй раз стал триумфатором традиционного турнира "Ижевская винтовка". В субботу, 28 декабря, он выиграл индивидуальную гонку соревнований.

Дистанция гонки составила 20 километров. Продемонстрированное Слеповым победное время составило 52 минуты 37,8 секунды. На стрельбе он допустил один промах. Второе результат у Рустама Каюмова, отставшего на 26,5 секунды и отстрелявшего чисто. Третье место – у Петра Пащенко с отставанием в 34,3 секунды и смазавшего один выстрел.

Напомним, что ранее Слепов также одержал победу в спринте "Ижевской винтовки".