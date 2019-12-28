Двое пострадавших: машина протаранила остановку в центре Петербурга

Утром в субботу, 28 декабря, легковушка протаранила остановку на улице Миллионной в Санкт-Петербурге.

Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил двух человек, ожидавших прибытия общественного транспорта.

Как сообщают местные СМИ, пострадавшие женщины 69 и 72 лет были госпитализированы с тяжелыми травмами и травмами средней степени тяжести соответственно.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.