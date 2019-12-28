Пенсионер пострадал в результате поножовщины в столичном метро

Вечером в минувшую пятницу, 27 декабря, пассажир московской подземки получил ножевое ранение.

Как сообщает ТАСС, в 22:45 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на станции метро "Шаболовская" находится мужчина, пострадавший в результате конфликта.

Полицейские, прибывшие на место, обнаружили мужчину 1946 года рождения с ножевым ранением. Пенсионеру была оказана помощь, после чего он был эвакуирован.

Удалось ли задержать злоумышленника по горячим следам – не уточняется.