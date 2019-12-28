Минобороны: испытания С-500 начнут в следующем году

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в субботу сообщил о начале предварительных испытаний системы ПВО С-500 в 2020 году. Как рассказал Криворучко в интервью газете "Красная звезда", поставка в войска новейшего комплекса противоздушной обороны запланирована на 2025 год.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью "Интерфаксу" заявил готовности С-500 к серийному производству после успешных заводских испытаний.

ЗРК С-500 производства концерна "Алмай-Антей" станет основой единой национальной системой противовоздушной и противоракетной обороны, в которой будет использоваться принцип раздельного уничтожения баллистических и аэродинамических целей.