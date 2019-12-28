В Лос-Анджелесе умерла актриса, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика

Актриса Сью Лайон умерла в Лос-Анджелесе на 74 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Лайон стала известной после фильма Стенли Кубрика "Лолита", снятого в 1962 году. Тогда ей было 14 лет, и даже сам Владимир Набоков называл ее "прелестной нимфеткой". За 20-летнюю карьеру снялась более чем в 20 фильмах.

Актриса была замужем пять раз, передает РИА Новости.