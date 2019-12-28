Юсков: возможно, чемпионат мира будет для меня последним под флагом России

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков не исключил варианта, что чемпионат мира в американском Солт-Лейк-Сити может стать для него последним под российским флагом. Турнир пройдет в 2020 году.

"В 2020 году я надеюсь пробежать на чемпионате мира в Солт-Лейке, возможно, он последний для меня под российским флагом, -цитирует Юскова РИА Новости. – Я не говорю, что ухожу или планирую менять спортивное гражданство. Но если санкции оставят в силе на четыре года, едва ли я пробегаю еще столько лет".

Напомним, что девятого декабря исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение об отстранении России от участия в международных спортивных соревнованиях. Исключениями станут чистые спортсмены, которые смогут выступать под нейтральным флагом.

Впрочем, Россия намерена обжаловать решение WADA в Спортивном арбитражном суде.