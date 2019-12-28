Додон: Путин научил меня защищать интересы Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что позитивный настрой президента РФ Владимира Путина и его вера в будущее своей страны являются для него примером. "Мы видим, что такой подход находит поддержку у абсолютного большинства граждан России и пользуется заслуженным уважением далеко за ее пределами", — сказал молдавский лидер.

Додон отметил также, что отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом ничего не забывает. Он сообщил, что на каждой встрече с Путиным он может откровенно обсуждать любые сложные вопросы, это позволяет быстро достигать взаимопонимания и находить решения по тем проблемам, которые стоят на повестке дня во взаимоотношениях двух стран.

"Он и спустя десятилетия помнит до мельчайших деталей определенные события, которые имели место в истории молдавско-российских отношений", — подчеркнул Додон.

Его также удивляет, что президент России умеет сохранять поразительное спокойствие даже в очень сложных ситуациях, особенно касающихся вопросов безопасности.

Глава Молдавии убежден, что Путин уже стал частью мировой истории. "Я не сомневаюсь, что Владимир Путин займет достойное место в череде ярких представителей Государства Российского", — подчеркнул Додон.

Он также признался, что именно Путин научил его защищать интересы Молдавии и принимать непростые решения. "Я действительно очень многому научился у президента России, особенно в том, как защищать интересы государства и уметь принимать решения, несмотря на различные трудности и сложные ситуации", — приводит слова Додона РИА Новости.

Президент Молдавии, кроме того, рассказал, как российский лидер интересовался у него, какое вино полезнее всего для здоровья. На это Додон ответил, что самое полезное и здоровое вино – со сроком выдержки до одного года. Он пояснил, что в молодом вине нет никаких консервантов и добавок, поэтому оно считается полезным.