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28 декабря 201913:46

Хоккеист российского клуба скончался после ДТП под Пензой

ХК "Южный Урал"

Хоккеист клуба Высшей хоккейной лиги "Южный Урал" Артем Карпенко скончался в результате дорожно-транспортного происшествия под Пензой. Его личный автомобиль столкнулся с "Газелью" на 647 километре трассы М-5 "Урал".

21-летний Карпенко, как и одна из пассажирок "Газели", скончался на месте от полученных травм, сообщает официальный сайт ХК "Южный Урал". После столкновения оба автомобиля загорелись, их стали тушить водители проезжавших мимо авто.

Карпенко был воспитанником орской школы хоккея. Выступал на позиции защитника.

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