В Волгоградской области лихач протаранил остановку и сбежал с места ДТП. Видео

Утром в субботу, 28 декабря, автомобиль BMW протаранил остановку общественного транспорта на улице Карбышева в городе Волжском. Инцидент запечатлела камера наблюдения.

Судя по кадрам, водитель легковушки не справился с управлением и после резкого маневра врезался в остановку, где в тот момент находились люди. По счастливому стечению обстоятельств никто из них не пострадал.

После аварии водитель BMW спешно скрылся – на видео можно наблюдать мужчину с окровавленным лицом, быстрым шагом удаляющегося от места ДТП. В настоящее время его поисками занимаются сотрудники полиции.

Как сообщают местные СМИ, единственным пострадавшим в результате произошедшего оказался пассажир легкового авто, госпитализированный с травмами различной степени тяжести.