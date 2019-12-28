Президент Южной Осетии отговорил жителя Цхинвала от самоубийства

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов спас местного жителя, который пытался свести счеты с жизнью. Как сообщает госинформагентство "Рес", вечером в пятницу Бибилов сумел отговорить 42-летнего жителя Цхинвала от решения спрыгнуть с верхнего этажа одной из больниц.

Сообщение о мужчине, который пытается покончить жизнь самоубийством, поступило на пульт дежурного МЧС в 21.43. Вместе со спасателями, отмечавшими профессиональный праздник, на место прибыл и глава республики. Он сумел отговорить мужчину от попытки суицида.