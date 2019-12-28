Повесили гирлянду из сарделек: в Праге снова осквернили памятник маршалу Коневу

В районе Прага-6 (Прага, Чехия) вандалы снова осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу. На бронзовую статую повесили гирлянду из сарделек с прикрепленными лентами от венков, возложенных к постаменту в честь 122-й годовщины со дня рождения маршала. Он родился 16 (28) декабря 1897 года.

Сейчас на месте дежурит полиция. Правонарушителей ищут, передает ТАСС.

Митинг возле памятника не отменен. Сначала у монумента соберутся активисты, требующие сохранить статую полководца, под командованием которого город был освобожден от нацистов. После – поддерживающие решение властей о переносе памятника.

В сентябре муниципальные власти решили поставить мемориал в честь освобождения Праги вместо памятника Коневу. Место для памятника сейчас ищут.

В МИД РФ крайне негативно отнеслись к этой идее и заметили, что решение районных властей может привести к ухудшению двусторонних отношений.

Местные жители неоднократно выражали свое недовольство переносом памятника, один чех даже приковал себя металлической цепью к пьедесталу памятника. Президент Чехии Милош Земан также хотел бы оставить статую в Праге-6.