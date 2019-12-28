Кража в Москве: мужчина сам отдал похитителям деньги

Житель Москвы лишился сумки с 6 миллионами рублей, когда отдал ее случайному прохожему, попросив его обменять деньги на иностранную валюту.

Потерпевший, 40-летний москвич, обратился в полицию. Он рассказал, что перед Новым годом решил поменять деньги, но не смог найти свой паспорт, поэтому попросил помощи у малознакомого гражданина. Тот согласился, но на встречу у одного из банков в центре города пришел с приятелем, якобы для обеспечения безопасности. Мужчина передал им сумку с деньгами. Однако "помощники" зашли в отделение банка, после чего скрылись.

Сотрудники уголовного розыска по "горячим следам" задержали одного из похитителей на Грайвороновской улице. У него изъяли часть денег — 3 миллиона рублей. Второго злоумышленника и остальную сумму разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, пишет РИА Новости.