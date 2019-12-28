Розыгрыш дня: "Реал Сосьедад" отправил в "МанСити" бывшего подопечного Слуцкого

"Реал Сосьедад" подшутил над своими болельщиками, объявив о переходе в английский "Манчестер Сити" полузащитника Мартина Эдегора. Сан-себастьянцы сообщили о том, что отдают игрока в аренду. Это произошло в День дурака, который празднуется в Испании 28 декабря.

"Благодарим Мартина за профессионализм и приверженность клубу. Желаем всего наилучшего в личном и профессиональном будущем, – говорится на официальном сайте клуба. – Вынуждены принять это трудное решение, чтобы избежать назойливых сообщений, ожидающих нас в течение следующего полугода от определенных СМИ. Какое облегчение!"

Эдегор выступает в "Реал Сосьедаде" на правах аренды, в то время как принадлежит мадридскому "Реалу". Он сыграл за клуб 16 матчей текущего сезона, став автором четырех голов и пяти результативных передач.

До "Реала" он выступал в голландском "Витессе" под руководством российского наставника Леонида Слуцкого.