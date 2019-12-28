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28 декабря 201914:58

Самолет "Уральских авиалиний" готовится к экстренной посадке

Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии"со 149 пассажирами вырабатывает топливо, намереваясь вернуться в Екатеринбург. Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Уральских авиалиний", к нештатной посадке экипаж вынудил сигнал отказа одной из систем.

Самолет вылетел из аэропорта "Кольцово" в Симферополь с часовой задержкой в 14:10 по местному времени.

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