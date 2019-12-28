Биатлонистка Кайшева – победительница спринта "Ижевской винтовки"

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева одержала победу в спринтерской гонке среди женщин традиционного турнира "Ижевская винтовка". Дистанцию в 7,5 километра она преодолела за 22 минуты 1,7 секунды. Промахов на стрельбе она не допускала.

Вслед за ней финишировала Виктория Сливко, пересекшая финишную прямую спустя 7,2 секунды после результата победительницы. У Сливко промахов также не было. Третью строчку на пьедестале заняла Елизавета Каплина, уступившая Кайшевой 30,1 секунды. На огневых рубежах она была точна.

Для Кайшевой эта победа стала второй на "Ижевской винтовке". Ранее она выиграла индивидуальную гонку.