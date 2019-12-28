Новости Спорт

Все видео этой рубрики
28 декабря 201915:06

Биатлонистка Кайшева – победительница спринта "Ижевской винтовки"

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева одержала победу в спринтерской гонке среди женщин традиционного турнира "Ижевская винтовка". Дистанцию в 7,5 километра она преодолела за 22 минуты 1,7 секунды. Промахов на стрельбе она не допускала.

Вслед за ней финишировала Виктория Сливко, пересекшая финишную прямую спустя 7,2 секунды после результата победительницы. У Сливко промахов также не было. Третью строчку на пьедестале заняла Елизавета Каплина, уступившая Кайшевой 30,1 секунды. На огневых рубежах она была точна.

Для Кайшевой эта победа стала второй на "Ижевской винтовке". Ранее она выиграла индивидуальную гонку.

Сейчас

15:04

Скорость российских гиперзвуковых ракет вырастет до десяти махов

14:30

Евгения Медведева отказалась от выступлений в чемпионате России по фигурному катанию

13:07

В Лос-Анджелесе умерла актриса, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика

10:54

Авиакатастрофа в Казахстане: врачи рассказали о состоянии выживших

10:44

Взрыв бомбы в Могадишо: десятки убитых и раненых

09:55

Москалькова просит обеспечить права журналистов Sputnik Эстония

07:18

У границ Крымского полуострова замечен американский разведывательный дрон

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Повесили гирлянду из сарделек: в Праге снова осквернили памятник маршалу Коневу

Повесили гирлянду из сарделек: в Праге снова осквернили памятник маршалу Коневу

1 час назад
Со старших сестер Хачатурян сняты электронные браслеты

Со старших сестер Хачатурян сняты электронные браслеты

59 минут назад
Авиакатастрофа в Казахстане: врачи рассказали о состоянии выживших

Авиакатастрофа в Казахстане: врачи рассказали о состоянии выживших

4 часа назад
Минобороны: испытания С-500 начнут в следующем году

Минобороны: испытания С-500 начнут в следующем году

2 часа назад
Пушков ответил на заявление Госдепа по "Северному потоку-2"

Пушков ответил на заявление Госдепа по "Северному потоку-2"

4 часа назад
Самолет "Уральских авиалиний" готовится к экстренной посадке

Самолет "Уральских авиалиний" готовится к экстренной посадке

1 час назад
В Крыму бойцовая собака искусала девятилетнего ребенка

В Крыму бойцовая собака искусала девятилетнего ребенка

4 часа назад
Евгения Медведева отказалась от выступлений в чемпионате России по фигурному катанию

Евгения Медведева отказалась от выступлений в чемпионате России по фигурному катанию

1 час назад
В Волгоградской области лихач протаранил остановку и сбежал с места ДТП. Видео

В Волгоградской области лихач протаранил остановку и сбежал с места ДТП. Видео

2 часа назад
В Лос-Анджелесе умерла актриса, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика

В Лос-Анджелесе умерла актриса, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика

2 часа назад
Переговоры России и Украины по транзиту газа идут уже третий день

Переговоры России и Украины по транзиту газа идут уже третий день

2 часа назад
Мир, в котором сбываются мечты: смотрите 29 декабря финал "Синей птицы"

Мир, в котором сбываются мечты: смотрите 29 декабря финал "Синей птицы"

20 часов назад
В "Прямом эфире" вспомнили самые значимые события уходящего года

В "Прямом эфире" вспомнили самые значимые события уходящего года

21 час назад
Болезни печени: симптомы заболеваний

Болезни печени: симптомы заболеваний

26.12.2019 17:29
На телеканале "Россия" зрителей ждут Новогодние приключения

На телеканале "Россия" зрителей ждут Новогодние приключения

26.12.2019 16:57
"Тайны следствия. Прошлый век": что скрывают роскошные стены дворцов

"Тайны следствия. Прошлый век": что скрывают роскошные стены дворцов

26.12.2019 13:55
Русская деревня вместо кушетки психотерапевта: тайная операция "Холоп" начинается

Русская деревня вместо кушетки психотерапевта: тайная операция "Холоп" начинается

26.12.2019 11:47
Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

24.12.2019 12:15
Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

23.12.2019 08:30
Кража в Москве: мужчина сам отдал похитителям деньги

Кража в Москве: мужчина сам отдал похитителям деньги

1 час назад
Президент Южной Осетии отговорил жителя Цхинвала от самоубийства

Президент Южной Осетии отговорил жителя Цхинвала от самоубийства

1 час назад
Следователи вычислили убийцу новорожденного, проверив более 500 образцов ДНК

Следователи вычислили убийцу новорожденного, проверив более 500 образцов ДНК

1 час назад
Додон: Путин научил меня защищать интересы Молдавии

Додон: Путин научил меня защищать интересы Молдавии

2 часа назад
Юсков: возможно, чемпионат мира будет для меня последним под флагом России

Юсков: возможно, чемпионат мира будет для меня последним под флагом России

2 часа назад
Минимальная сумма ипотеки в Москве составила 5,1 миллиона рублей

Минимальная сумма ипотеки в Москве составила 5,1 миллиона рублей

3 часа назад
Пенсионер пострадал в результате поножовщины в столичном метро

Пенсионер пострадал в результате поножовщины в столичном метро

3 часа назад
В Пермском крае в огне погибли мать и три ребенка

В Пермском крае в огне погибли мать и три ребенка

3 часа назад
Туман стал причиной впечатляющего ДТП на трассе в США. Видео

Туман стал причиной впечатляющего ДТП на трассе в США. Видео

4 часа назад
Как правильно извиниться за поведение на корпоративе

Как правильно извиниться за поведение на корпоративе

4 часа назад
В канун Нового года мошенница нажилась на родителях тяжело больных детей

В канун Нового года мошенница нажилась на родителях тяжело больных детей

4 часа назад
Brexit подстегнул интерес иностранцев к британской недвижимости

Brexit подстегнул интерес иностранцев к британской недвижимости

5 часов назад
Взрыв бомбы в Могадишо: десятки убитых и раненых

Взрыв бомбы в Могадишо: десятки убитых и раненых

5 часов назад
Татьяна Москалькова просит обеспечить права журналистов Sputnik Эстония

Татьяна Москалькова просит обеспечить права журналистов Sputnik Эстония

5 часов назад
"Я увидел тонну крови". Михеев получил глубокий порез коньком в матче НХЛ

"Я увидел тонну крови". Михеев получил глубокий порез коньком в матче НХЛ

6 часов назад
Вышла первая интерактивная серия "Смешариков"

Вышла первая интерактивная серия "Смешариков"

6 часов назад
Взвесились. Федор Емельяненко оказался на 11 килограммов легче Джексона

Взвесились. Федор Емельяненко оказался на 11 килограммов легче Джексона

6 часов назад
В новых банкоматах Сбербанка появилась функция возврата забытых денег

В новых банкоматах Сбербанка появилась функция возврата забытых денег

9 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Нажиться на сироте. Часть 2

Расследование Эдуарда Петрова. Нажиться на сироте. Часть 2

9 часов назад
191
В Уругвае изъяли партию кокаина на сумму свыше 1 миллиарда долларов

В Уругвае изъяли партию кокаина на сумму свыше 1 миллиарда долларов

10 часов назад
Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке

Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке

13 часов назад
Икра без правил: как подделывают любимый деликатес

Икра без правил: как подделывают любимый деликатес

18 часов назад
Кариатида в искусстве: коллеги скорбят о Галине Волчек

Кариатида в искусстве: коллеги скорбят о Галине Волчек

18 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку