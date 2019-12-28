В Ленинградской области автобус сбил пенсионера, переходившего дорогу. Видео

Автомобильный регистратор запечатлел наезд на пешехода, произошедший утром в минувшую пятницу, 27 декабря, в городе Сосновый Бор в Ленинградской области.

Мужчина попытался перебежать проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автобуса слишком поздно отреагировал на его появление и не успел остановиться, поэтому сбил человека.

Как сообщают СМИ, пострадавший – 69-летний мужчина, был доставлен в больницу.