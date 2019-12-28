Скорость российских гиперзвуковых ракет вырастет до десяти махов

Максимальную скорость российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" планируется увеличить до более чем десяти махов (скоростей звука).

Как сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, в настоящее время продолжается отработка технологий, которые помогут увеличить скорость полета, дальность, а также точность наведения ракет.

Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что новая корабельная ракета "Циркон" будет иметь скорость девять махов, а также о создании ее наземной версии, пишет РИА Новости.

"Кинжал" и другие новейшие системы российского вооружения российский лидер представил в прошлом году в послании Федеральному собранию. На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 24 декабря Путин заявил о сложившейся уникальной ситуации с разработкой нового вооружения — другие страны догоняют Россию. Путин заявил, что ни в одной стране мира до сих пор нет гиперзвукового оружия, а тем более способного преодолевать расстояние между континентами.