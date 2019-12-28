Декабрь в Москве установил предварительный рекорд тепла

Нынешний декабрь в Москве побил рекорд 2006 года и стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений: средняя температура в этом месяце составляет плюс 1,3 градуса против плюс 1,2 градуса 13 лет назад. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, это лишь предварительные данные — нужно подождать еще три дня. Конец месяца непредсказуем — ситуация с рекордом тепла может измениться.

Накануне в Москве прошел ледяной дождь, далее ожидается слабый мокрый снег. К воскресенью, 29 декабря, осадки прекратятся, и прогнозируется рекордное для нынешнего декабря похолодание — в полуденные часы ожидается примерно -3 градуса. С понедельника стартует очередное потепление – в канун Нового года ожидается около 2 градусов тепла, прогнозируется дождь.

Нынешний декабрь в столице также может оказаться самым малоснежным за последние 70 лет. Прежний рекорд по этому показателю принадлежит декабрям 1960 и 2008 года — оба раза в Москве за месяц было лишь по 10 дней со снегом.

Ранее сообщалось, что в столичный парк "Зарядье" завезли искусственный снег. У входа в парк со стороны Васильевского спуска насыпали сугробы и установили сибирские ели.