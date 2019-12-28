Лайнер, 3 часа круживший над Екатеринбургом, благополучно приземлился

Самолет "Уральских авиалиний", почти три часа вырабатывавший топливо, кружа над Екатеринбургом, благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово".

Ранее сообщалось, что у лайнера Airbus А320, летевшего из уральской столицы в Симферополь, отказал датчик скорости. Экипаж борта со 149 пассажирами принял решение вернуться в порт вылета. Выработав топливо, самолет благополучно приземлился, сообщает ТАСС.

По данным сайта аэропорта Кольцово, борт вылетел из Екатеринбурга в 14.10 (12.10 по Москве) вместо 13.00 по расписанию. В 17.35 (время местное) борт приземлился в аэропорту вылета. С пассажирами работают представители авиаперевозчика.