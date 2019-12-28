Самописцы казахстанского Fokker'а расшифруют в Москве

Бортовые самописцы самолёта, который разбился у аэропорта Алматы, передадут на экспертизу в Межгосударственный авиакомитет в Москве. В январе объявят первые итоги расследования. Пассажирский борт упал накануне. Погибли 12 человек. Семеро из пострадавших — в тяжёлом состоянии. В Казахстане сегодня — общенациональный траур. Что говорят о причинах трагедии?

Поисковая операция на месте крушения пассажирского лайнера не прекращается уже сутки. Работы по ликвидации последствий и выяснению всех обстоятельств авиакатастрофы продолжались и ночью. Территория оцеплена, и хорошо видно, что трагедия могла быть ещё страшнее, если бы самолёт рухнул на жилые дома, расположенные совсем рядом.

Спасатели разбирают обломки воздушного судна. Демонтировать полные баки с топливом опасно даже сейчас. По счастливому стечению обстоятельств, горючее не сдетонировало в момент падения.

"Уже удалось обнаружить и бортовые самописцы. Завтра их направят в Москву, где расшифровкой записей займутся эксперты Межгосударственного авиационного комитета. На данный момент в качестве основных версий рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотов и погодные условия", — рассказал заместитель начальника Департамента по ЧС Алматинской области Ерлан Ахашов.

Как пообещал председатель Комитета гражданской авиации Республики Казахстан Талгат Ластаев, к 10 января назовут причины предварительны причины катастрофы.

Следователи восстанавливают хронологию событий. Идёт проверка всех наземных и авиационных служб.

Пассажирский лайнер, направлявшийся из Алматы в Нур-Султан, рухнул спустя всего 55 секунд после взлёта. Набирая высоту, судно несколько раз ударилось о полосу, зацепило ограждение и врезалось в недостроенный двухэтажный дом.

Авиационная администрация Казахстана инициирует работу по повышению безопасности полетов. Кроме того, независимые международные инспекторы дадут свою оценку состоянию авиакомпании Bek Air.

На борту в момент крушения находились 98 человек. Сообщается о 12 погибших. Госпитализированы 49 человек, состояние почти 20 оценивается как тяжелое. Среди них есть дети. Сильнее всего пострадали те, кто находился в носовой части самолёта. Предприниматель Аслан чудом остался жив. Всё потому, что сидел в 15-м ряду. Предыдущие четырнадцать обрушились прямо на его глазах.

Эти кадры облетели все местные телеканалы — полицейский вытаскивает из-под обломков годовалого младенца и с ним на руках бежит к медикам.

Соболезнования родным и близким погибших направили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер нации Нурсултан Назарбаев. Сегодня в Казахстане день общенационального траура. Люди несут цветы к зданию аэропорта в Алматы, по всей стране приспущены флаги.