Веселье без остановки: что ждет зрителей телеканала "Россия" в Новый год

Совсем скоро — Новый год, а значит, — любимые фильмы и яркие премьеры. Что покажет канал "Россия 1"?

Новогодние приключения зрителей на телеканале "Россия 1" начнутся уже в 29 декабря. Любимые телешоу, добрые фильмы и, конечно, премьеры.

Волшебным взмахом крыла она перенесет телезрителей в сказку — "Синяя птица" и долгожданный финал проекта. Супердети и их совсем недетский профессионализм. Невероятно красочные номера, неожиданные дуэты, звездные гости.

Море сюрпризов для телезрителей. Выступление Cirque Du Soleil. На высоте — Алексей Ягудин на коньках. Пантомима от Леонида Ярмольника и мушкетерский задор от Михаила Боярского. И, конечно, объявление победителей, имена лучших из лучших. Волшебный предновогодний выпуск.

"Они такие самоотверженные, отважные, красивые, маленькие, но, Боже мой, какие талантливые! Знаете, как это вдохновляет", — признается народная артистка СССР Инна Чурикова.

"Фейерверк мыслей организаторов, потрясающие номера, аранжировки, причем это все на живую музыку. Фантастическая музыка", — сказал Денис Мацуев, народный артист России, член жюри конкурса "Синяя птица".

И уже на следующий день — неожиданная встреча в неожиданном амплуа. Путешествие вместе с самой известной сыщицей страны Марией Швецовой и ее командой. Мария Сергеевна — в корсете, Курочкин — в сюртуке. "Тайны следствия. Прошлый век".

А следующий пункт новогоднего телепутешествия – "Стоянов шоу". Большая премьера — уже 30 декабря. Человек-праздник и мастер перевоплощений Юрий Стоянов и его фирменный юмор. Блестящие импровизации, скетчи и пародии. Галерея образов. Пропустить нельзя!

В гавань телеканала "Россия 1" входит "Одесский пароход". Первая премьера нового года. Комедия Сергея Урсуляка. Фильм, снятый по мотивам произведений Михаила Жванецкого. И звездный актерский состав: Сергей Маковецкий, Владимир Машков, Чулпан Хаматова, Марина Александрова и Михаил Жванецкий в роли Михаила Жванецкого. Его дебют в кино.

Солнце, юмор, музыка, классический одесский дворик 70-х с его жителями — калейдоскоп судеб. Истории, которые были рождены, чтобы их рассказывать, а теперь и показывать. По-жванецки — жизненно и очень смешно.



"Я говорю про свою часть работы в этой истории. Она очень действенна, понятна, узнаваема и очень созвучна нашему времени", — рассказал народный артист России, худрук Московского театра Олега Табакова Владмир Машков.



Кульминация новогодней ночи — конечно же – новогодний огонек-2020. Знаменитые хиты, любимые артисты, море музыки. Главное блюдо телеменю. Без него и праздник не праздник. На "Голубом огоньке" — как всегда — любимые советские и российские песни, парад звезд, которые первыми поздравят зрителей с Новым годом после боя курантов. Гарантированное веселье без остановки.

"Все ярко, позитивно, много веселья, много песен до самого утра", — отметил певец Сергей Лазарев.

И, конечно, все новогодние праздники — парад любимых фильмов. Народные хиты "Бриллиантовая рука", "Операция "Ы" и самая новогодняя комедия — "Ирония судьбы, или С легким паром!" Покажут ее, кстати, впервые в формате Full HD. И только на телеканале "Россия 1". Так что включайте и не переключайтесь.