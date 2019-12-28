"Желтые жилеты" в Париже: полиция применила газ

Парижские полицейские применили слезоточивый газ. К таким действиям их вынудили столкновения с "желтыми жилетами".

Акция "жилетов" началась от площади Биржи, протестующие прошли через площадь Республики. Но на выходе колонны на бульвар Мажанта произошла стычка. Правоохранители отреагировали незамедлительно, после этого инцидент был исчерпан.

Сейчас митингующие спокойно шествуют к Северному вокзалу, передает РИА Новости.

Акции "желтых жилетов" сотрясают Францию с ноября прошлого года. Сначала протест касался роста цен на топливо, далее недовольство французов распространилось на политику проводимую властями.