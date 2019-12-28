В Тольятти выезд на встречную полосу привел к аварии с летальным исходом. Видео

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие момент массового ДТП, произошедшего в минувшую пятницу, 27 декабря, в Тольятти.

Водитель автомобиля Lada Kalina на большой скорости выехал на полосу встречного движения, где протаранил Volkswagen Touareg. После этого кроссовер столкнулся с Chevrolet Aveo, который вылетел за пределы проезжей части и ударился в столб.

В то же время Kalina, спровоцировавшая аварию, повредила попутную Lada Xray.

Как сообщают СМИ, в результате аварии погиб 57-летний водитель Lada Kalina, еще три человека получили травмы. Самые серьезные повреждения у женщины, находившейся за рулем Chevrolet – ее госпитализировали в тяжелом состоянии.