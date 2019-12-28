Устюгов завоевал золото лыжного "Тур де Ски", Большунов - бронзу

Стартовая гонка лыжного турнира "Тур де Ски" в швейцарском городке Ленцерхайде ознаменовалась триумфом российских лыжников. Сергей Устюгов и Александр Большунов по итогам масс-старта на 15 километров завоевали две медали.

Устюгов завоевал золотую медаль, преодолев дистанцию за 33 минуты 19,1 секунды. Большунов стал обладателем бронзы, хотя до последнего боролся за серебро. Он финишировал в одно время с норвежцем Йоханнесом Клебо – отставание обоих от Устюгова составило 4,0 секунды. Судьбу их противостояния решил фотофиниш.

Этап "Тур де Ски" продолжится в воскресенье, когда спортсмены и спортсменки будут соревноваться в коньковом спринте.