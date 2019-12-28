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28 декабря 201917:26

Появились кадры с места смертельной аварии с экскурсионным автобусом в Подмосковье

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Очевидцы запечатлели на видео последствия серьезной аварии, произошедшей в субботу, 28 декабря, на трассе А-108 в Московской области.

 

Как сообщает ТАСС, экскурсионный автобус, в салоне которого находились 32 человека, столкнулся с попутным грузовиком.

После удара автобус, следовавший из Санкт-Петербурга в Молдавию, пробил ограждение и оказался за пределами проезжей части.

Известно, что в результате инцидента погиб водитель автобуса, никто из пассажиров не пострадал.

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