Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат России, превысив два мировых рекорда

Анна Щербакова стала чемпионом России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. 15-летняя российская фигуристка во второй раз подряд завоевала золотую медаль чемпионата России.

Щербакова выиграла турнир с показателями, которые превосходят мировые рекорды. За прокат в произвольной программе она набрала 181,94 балла. В сумме ее результат составил 261,87 балла. И первое, и второе достижение превысило действующие рекорды мира – 166,62 балла Александры Трусовой и 247,59 балла Алены Косторной.

Серебряную медаль чемпионата России завоевала как раз Косторная – обладательница рекорда в короткой программе. По итогам двух программ Алена набрала 259,83 балла. Бронза – у Трусовой, набравшей по итогам двух прокатов 226,83 балла.

Елизавета Туктамышева заняла четвертую строчку (204,63), Ксения Синицина замкнула пятерку лучших (202,96). Евгения Медведева накануне произвольной программы сообщила, что снимается с турнира из-за проблем с экипировкой.