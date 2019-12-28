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Борьба с курением 43 минуты назад

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28 декабря 201918:28

Закон подписан: в аэропортах снова можно будет оборудовать курилки

В транзитных зонах аэропортов будет разрешено оборудовать специальные непрозрачные комнаты для курения. Закон о внесении соответствующих изменений в федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" подписал президент РФ Владимир Путин.

В соответствии с документом, на основании решения собственника имущества или уполномоченного им лица допускается курение табака в специально выделенных изолированных помещениях в зонах аэропортов, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после предполетного досмотра и для транзитных пассажиров.

Уточняется, что при этом должна быть исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений. Подписанный президентом закон был принят Госдумой 12 декабря и одобрен Советом Федерации 23 декабря этого года. Его текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, снимается действовавший почти 6 лет запрет на курение в зданиях аэропортов. Курить разрешалось не ближе чем в 15 метрах от самого здания.

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