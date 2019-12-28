Обратный отсчет: до встречи пленных с родными осталось совсем недолго

На 29 декабря назначен обмен пленными между Киевом и Донбассом. Киев вроде бы все подтверждает.

Пункт пропуска полностью забит машинами, которые едут со стороны Украины. Мы находимся на нейтральной территории. Движение замерло не меньше, чем на километр. Нестандартная ситуация. Проверяют все и всех. Любая мелочь может вызвать подозрение.

За безопасность отвечает МВД Донецкой народной республики. Пост усилен, сотрудников в несколько раз больше обычного.

Флаг Донецкой народной республики, через километр — флаг Украины. Именно здесь проедут автобусы. Неподалеку идут боевые действия. Но завтра будет полная тишина. Обеспечена полная безопасность, чтобы обмен, несмотря ни на что, состоялся.

В Донецке по непонятным причинам — наверное, просто боятся сглазить — отказались комментировать завтрашний обмен. Но в Луганске нам сообщили, что все уже точно согласовано и готово.

"Сегодня закончилась верификация. В результате были установлены дополнительные лица, которые изъявили желание участвовать в обмене. На сегодняшний день у нас достигнута договоренность с украинской стороной в рамках принятого решения "нормандской встречи" обменяться людьми, удерживаемыми на территориях, в списках: все установленные — на всех установленных", — заявила Ольга Копцева, руководитель Рабочей группы по обмену пленными от ЛНР.

Для находящихся пока под стражей в двух СИЗО и нескольких колониях военнопленных пошел обратный отсчет. Бессонная ночь, полная ожидания встреч с родными и близкими, гарантирована. Оказались эти люди здесь по разным причинам. Кто-то был захвачен в бою, есть те, кто уличен в шпионаже. Немного таких, кто по чистой случайности заблудился и попал в плен.

"На блокпост завез водитель, там и попали. Не в боевых действиях не был, ничего, даже без оружия были", — рассказал один из украинских военных.

Косвенное свидетельство того, что в местах содержания к пленным было нормальное отношение — в словах водителя. Он уже знает, что завтра будет освобожден и уедет на родину. И теперь думает, как бы забрать еще и машину.

В республиках ждут своих родных и близких. Не только мужчин, которые воевали. Родственница Марины Дядык была арестована только за то, что уже при ДНР ее переизбрали на посту главы администрации одного из сельских поселений. Женщина в тюрьме уже целый год.

Точное время еще может корректироваться, но пока известно, что обмен военнопленными должен состоятся 29 декабря в 11 часов утра. 55 человек будут отправлены на Украину, 87 должны вернуться домой в народные республики.

Опыт показывает, что в самый последний момент возможны изменения. Обычно их вносит украинская сторона. Но на сам обмен это вряд ли повлияет. По словам представителей луганских и донецких властей, никаких препятствий нет.