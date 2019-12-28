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Франция. Протесты "желтых жилетов" 1 час назад

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28 декабря 201919:39

Во время парижских протестов пострадала журналистка RT

фото: RT

Корреспондента RT International Шарлот Дубенски ударил один из протестующих в Париже. В своем микроблоге в Twitter журналистка написала, что сначала протестующие агрессивно восприняли факт съемки шествия, а когда Дубенски попыталась защитить право оператора на съемку, досталось и ей – участник протеста ударил журналистку по лицу. Подписчики посоветовали в комментариях Дубенски беречь себя ("Stay safe").

Сегодня во французской столице проходят акции против пенсионной реформы и очередное шествие "желтых жилетов". Некоторые участники акций настроены крайне агрессивно, полиция уже применяла слезоточивый газ для усмирения хулиганов. Так, несколько молодых людей в масках развели большой костер на улице перед выставочным центром Жоржа Помпиду. Стражам порядка пришлось силой разгонять толпу. Неизвестные, одетые преимущественно в черное и скрывающие лица под масками и шарфами, выстроили импровизированные баррикады из металлических ограждений, расставленных в большом количестве вдоль участков проведения ремонтных работ. Обстановка в Париже крайне напряженная.

Среди главных причин для недовольства французов — решение властей отменить особые пенсионные тарифы для 20 категорий граждан, а также намерение повысить пенсионный возраст до 64 лет.

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