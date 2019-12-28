На сайте британского кабмина случайно опубликовали данные награжденных политиков и знаменитостей

На сайте правительства Великобритании по ошибке выложили данные награжденных высшими государственными наградами Соединенного Королевства.

По данным Guardian, домашние адреса знаменитостей, политиков и госслужащих провисел в общем доступе несколько часов. Это 1097 человек, в том числе Элтон Джон, барабанщик Queen Роджер Тейлор, кинорежиссеры Стив Маккуин и Сэм Мендес, экс-лидер Консервативной партии Великобритании Иэн Данкан Смит.

Секретарит кабмина принес свои извинения пострадавшим. Обстоятельства произошедшего выясняются.