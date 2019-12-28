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28 декабря 201919:27

ЦСКА вернул себе первое место Запада после победы над "Витязем"

cska-hockey.ru

Московский ЦСКА добился сухой победы в матче "регулярки" Континентальной хоккейной лиги против подольского "Витязя". Встреча проходила на "ЦСКА-Арене" в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу хоккеистов столичного клуба.

Команды почти два периода обходились без заброшенных шайб. Лишь на 39 минуте "армеец" Сергей Калинин открыл счет. Уже в заключительную 10-минутку Кирилл Капризов и Никита Нестеров довели дело до уверенной победы.

Благодаря этой победе ЦСКА вернул себе первую строчку Западной конференции, с 61 баллом сместив на вторую позицию петербургский СКА (60). "Витязь" же остался с 47 баллами на восьмом месте Запада. Для клуба из Подмосковья это третье поражение кряду.

В параллельных матчах КХЛ были зафиксированы следующие результаты: "Торпедо" – "Динамо" Рига (5:2), "Нефтехимик" – "Авангард" (2:6), "Сочи" – "Йокерит" (4:3).

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