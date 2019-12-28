Саратовские полицейские вытащили из Волги незадачливых студентов

В Саратове двое студентов провалились под лед на Волге, пытаясь достать из воды упавший телефон. Их спасли оказавшиеся поблизости сотрудники полиции.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, двое сотрудников патрульно-постовой службы дежурили в районе набережной Волги, когда услышали крики и просьбы о помощи. Они подбежали к воде и увидели молодого человека и девушку, которые не могли выбраться на берег самостоятельно.

Полицейские вытащили студентов и передали бригаде подъехавшей скорой помощи. Молодые люди рассказали, что гуляли по набережной и хотели сделать совместную фотографию, но девушка уронила телефон в Волгу. Пара попыталась достать аппарат, но неудачно — оба оказались в ледяной воде.

Девушка рассказала, что телефон был новым, его было жалко, кроме того, она боялась, что ее мама будет ее ругать за это. Поэтому они и полезли его доставать.

Один из полицейских рассказал, что молодых людей помогли вытащить прохожие, и кто-то из них принес автомобильный трос. Затем спасенные студенты поблагодарили полицейских и ушли, пишет РИА Новости.