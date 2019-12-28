Мигранта, пырнувшего пенсионера ножом на "Шаболовке", задержали

26-летнего мигранта, ударившего пенсионера ножом в столичной подземке, задержали. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Преступник находится в СИЗО, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что пятничным вечером на оранжевой ветке московского метро в перегоне от "Ленинского проспекта" до "Шаболовской" приезжий из страны ближнего зарубежья повздорил с пожилым мужчиной. И несколько раз пырнул его ножом. 73-летнего пенсионера в тяжелом состоянии госпитализировали.