В двух авариях в Египте погибли около 30 человек

В Египте в субботу, 28 декабря, произошло сразу два крупных дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли почти 30 человек.

В первой половине дня на междугородной автотрассе между Каиром и Хургадой в районе населенного пункта Заафаран, расположенного в 200 километрах к югу от египетской столицы, столкнулись грузовик и два автобуса. В них ехали местные жители, а также туристы из Индии и Малайзии. В аварии погибли шесть человек, еще 24 пассажира, в том числе иностранцы, получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.

Еще одна авария случилась на севере Египта в районе Порт-Саида. Там грузовик столкнулся с автобусом, который перевозил египетских рабочих. В этом ДТП погибли по меньшей мере 22, еще семь человек пострадали. Причины аварий устанавливаются, пишет ТАСС.