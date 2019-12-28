Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут бой в Москве

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко проведет бой с Магомедом Исмаиловым. Поединок двух российских бойцов пройдет в Москве 3 апреля.

Как сообщила пресс-служба АСА бой пройдет на "ВТБ-Арене" в программе АСА 107. Особенностью боя станут весовые категории участников. Емельяненко всегда был тяжеловесом, а Исмаилов до недавних пор выступал в средней весовой категории. Бой с Александром станет для Магомеда дебютом в качестве тяжеловеса.

На счету Александра Емельяненко 28 побед, 7 поражений и одна ничья. Магомед Исмаилов провел в октагоне 18 поединков. В 15 он выиграл, 2 проиграл и один бой завершился вничью.