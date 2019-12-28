Вторую часть Рождественской гонки выиграл дуэт из Норвегии

В немецком Гельзенкирхене завершилась Рождественская гонка, в которой приняли участие биатлонисты из девяти стран. Во втором виде программы – гонке преследования победу одержал норвежский дуэт Марте Рёйселанд и Ветле Шоста Кристиансен.

Представлявшие Россию Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев снова выступили неудачно. Как и в первом виде программы – гонке с общего старта они заняли последнее десятое место.

Победу в гонке преследования одержали норвежцы Марте Рёйселанд и Ветле Шоста Кристиансен, показавшие результат 32 минуты 40,9 секунды при двух промахах. На втором месте биатлонисты из Украины – Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Третьей финишировала сборная Германии -1, за которую выступали Лаура Дальмайер и Филипп Наврат. Эта гонка стала последней в карьере Дальмайер.