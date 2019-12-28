"Ак Барс" забросил три безответных шайбы в ворота "Локомотива"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился матчем в Казани. "Ак Барс" принимал ярославский "Локомотив" и победил 3:0.

В составе победителей шайбы забросили Никита Лямкин (12-я минута), Олег Ли (28), Михаил Глухов (29). "Ак Барс" прервал череду неудач из трех поражений.

"Ак Барс" набрал 62 очка и лидирует в Восточной конференции. У "Локомотива" 48 очков и седьмое место на Западе.