Тема:

Ситуация на Украине 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
28 декабря 201923:40

Суд в Киеве отпустил под личное обязательство бывших бойцов спецназа "Беркут"

Twitter

Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство бывших бойцов спецназа "Беркут", обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.

Присутствующие в суде националисты во время оглашения решения суда скандировали "Позор".

Решение суда касается Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, находящихся в Лукьяновском СИЗО в Киеве, а также Александра Маринченко и Сергея Тамтура, которые пребывали под домашним арестом, сообщает ТАСС.

С момента расстрелов на Майдане (главная киевская площадь) прошло шесть лет. В те кровавые февральские дни жертвами снайперской атаки стали более ста человек. Генпрокуратура быстро нашла виновных — бойцов "Беркута".

Ранее по теме

Сейчас

23:59

ДТП в Алуште: микроавтобус влетел в грузовик, есть пострадавшие

23:20

Суд в Киеве отпустил экс-бойцов спецназа "Беркут", обвиняемых в стрельбе на Майдане

18:00

Щербакова выиграла чемпионат России, превысив два мировых рекорда

17:03

Устюгов завоевал золото лыжного "Тур де Ски", Большунов - бронзу

16:03

Зеленский подтвердил информацию об обмене пленными

15:04

Скорость российских гиперзвуковых ракет вырастет до десяти махов

14:30

Евгения Медведева отказалась от выступлений в чемпионате России по фигурному катанию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Российская молодежка расправилась с канадцами

Российская молодежка расправилась с канадцами

1 час назад
Шоу "Спящая красавица": таких декораций, графики и катания больше нет нигде

Шоу "Спящая красавица": таких декораций, графики и катания больше нет нигде

3 часа назад
Суд в Киеве отпустил под личное обязательство бывших бойцов спецназа "Беркут"

Суд в Киеве отпустил под личное обязательство бывших бойцов спецназа "Беркут"

1 час назад
Расследованием причин авиакатастрофы в Казахстане займутся международные эксперты

Расследованием причин авиакатастрофы в Казахстане займутся международные эксперты

4 часа назад
Иран предостерег от попыток шпионажа в районе учений с Россией и Китаем

Иран предостерег от попыток шпионажа в районе учений с Россией и Китаем

41 минута назад
Веселье без остановки: что ждет зрителей телеканала "Россия" в Новый год

Веселье без остановки: что ждет зрителей телеканала "Россия" в Новый год

3 часа назад
Обратный отсчет: до встречи пленных с родными осталось совсем недолго

Обратный отсчет: до встречи пленных с родными осталось совсем недолго

4 часа назад
Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат России, превысив два мировых рекорда

Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат России, превысив два мировых рекорда

7 часов назад
Запутанный импичмент: Трамп играет в гольф и прожигает деньги американцев

Запутанный импичмент: Трамп играет в гольф и прожигает деньги американцев

4 часа назад
Президент Черногории подписал закон, расколовший общество

Президент Черногории подписал закон, расколовший общество

7 часов назад
Устюгов завоевал золото лыжного "Тур де Ски", Большунов - бронзу

Устюгов завоевал золото лыжного "Тур де Ски", Большунов - бронзу

7 часов назад
Конкурс "Лидеры России": чиновники новой формации показали себя в деле

Конкурс "Лидеры России": чиновники новой формации показали себя в деле

3 часа назад
Сирийские военные отбили две атаки террористов в Идлибе

Сирийские военные отбили две атаки террористов в Идлибе

2 часа назад
Большая премьера: фантастическое "Вторжение" рвется на экраны

Большая премьера: фантастическое "Вторжение" рвется на экраны

3 часа назад
22
Мир, в котором сбываются мечты: смотрите 29 декабря финал "Синей птицы"

Мир, в котором сбываются мечты: смотрите 29 декабря финал "Синей птицы"

27.12.2019 20:02
В "Прямом эфире" вспомнили самые значимые события уходящего года

В "Прямом эфире" вспомнили самые значимые события уходящего года

27.12.2019 18:25
Болезни печени: симптомы заболеваний

Болезни печени: симптомы заболеваний

26.12.2019 17:29
"Тайны следствия. Прошлый век": что скрывают роскошные стены дворцов

"Тайны следствия. Прошлый век": что скрывают роскошные стены дворцов

26.12.2019 13:55
Русская деревня вместо кушетки психотерапевта: тайная операция "Холоп" начинается

Русская деревня вместо кушетки психотерапевта: тайная операция "Холоп" начинается

26.12.2019 11:47
Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

23.12.2019 08:30
За что суд в Калмыкии объявил в розыск Елену Батурину

За что суд в Калмыкии объявил в розыск Елену Батурину

3 часа назад
Мигранта, пырнувшего пенсионера ножом на "Шаболовке", задержали

Мигранта, пырнувшего пенсионера ножом на "Шаболовке", задержали

3 часа назад
Путин подписал законы о комиссии с курортного сбора, лекарствах, мусоре и ряд других

Путин подписал законы о комиссии с курортного сбора, лекарствах, мусоре и ряд других

4 часа назад
Во время парижских протестов пострадала журналистка RT

Во время парижских протестов пострадала журналистка RT

5 часов назад
На сайте британского кабмина случайно опубликовали данные награжденных политиков и знаменитостей

На сайте британского кабмина случайно опубликовали данные награжденных политиков и знаменитостей

5 часов назад
ЦСКА вернул себе первое место Запада после победы над "Витязем"

ЦСКА вернул себе первое место Запада после победы над "Витязем"

5 часов назад
Роналду сообщил, чем хочет заняться после завершения карьеры футболиста

Роналду сообщил, чем хочет заняться после завершения карьеры футболиста

6 часов назад
Закон подписан: в аэропортах снова можно будет оборудовать курилки

Закон подписан: в аэропортах снова можно будет оборудовать курилки

6 часов назад
Житель Воркуты застрял в окне и погиб

Житель Воркуты застрял в окне и погиб

7 часов назад
На "Барселону" подал в суд ее же футболист

На "Барселону" подал в суд ее же футболист

7 часов назад
МРОТ повысят с 1 января

МРОТ повысят с 1 января

7 часов назад
Появились кадры с места смертельной аварии с экскурсионным автобусом в Подмосковье

Появились кадры с места смертельной аварии с экскурсионным автобусом в Подмосковье

7 часов назад
Певец Рома Жуков устроил пьяный дебош в якутском аэропорту

Певец Рома Жуков устроил пьяный дебош в якутском аэропорту

8 часов назад
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с "Газпромом"

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с "Газпромом"

8 часов назад
"Желтые жилеты" в Париже: полиция применила газ

"Желтые жилеты" в Париже: полиция применила газ

8 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 28 декабря 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 28 декабря 2019 года

9 часов назад
Декабрь в Москве установил предварительный рекорд тепла

Декабрь в Москве установил предварительный рекорд тепла

9 часов назад
Скорость российских гиперзвуковых ракет вырастет до десяти махов

Скорость российских гиперзвуковых ракет вырастет до десяти махов

9 часов назад
Митрополит Иларион: в христианском браке главное не страсть

Митрополит Иларион: в христианском браке главное не страсть

9 часов назад
Со старших сестер Хачатурян сняты электронные браслеты

Со старших сестер Хачатурян сняты электронные браслеты

10 часов назад
Кража в Москве: мужчина сам отдал похитителям деньги

Кража в Москве: мужчина сам отдал похитителям деньги

10 часов назад
Следователи вычислили убийцу новорожденного, проверив более 500 образцов ДНК

Следователи вычислили убийцу новорожденного, проверив более 500 образцов ДНК

10 часов назад
Додон: Путин научил меня защищать интересы Молдавии

Додон: Путин научил меня защищать интересы Молдавии

11 часов назад
Как правильно извиниться за поведение на корпоративе

Как правильно извиниться за поведение на корпоративе

13 часов назад
В канун Нового года мошенница нажилась на родителях тяжелобольных детей

В канун Нового года мошенница нажилась на родителях тяжелобольных детей

13 часов назад
Brexit подстегнул интерес иностранцев к британской недвижимости

Brexit подстегнул интерес иностранцев к британской недвижимости

14 часов назад
Вышла первая интерактивная серия "Смешариков"

Вышла первая интерактивная серия "Смешариков"

15 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Нажиться на сироте. Часть 2

Расследование Эдуарда Петрова. Нажиться на сироте. Часть 2

19 часов назад
388
На телеканале "Россия" зрителей ждут Новогодние приключения

На телеканале "Россия" зрителей ждут Новогодние приключения

26.12.2019 16:57
Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

24.12.2019 12:15

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку