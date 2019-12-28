Суд в Киеве отпустил под личное обязательство бывших бойцов спецназа "Беркут"

Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство бывших бойцов спецназа "Беркут", обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.

Присутствующие в суде националисты во время оглашения решения суда скандировали "Позор".

Решение суда касается Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, находящихся в Лукьяновском СИЗО в Киеве, а также Александра Маринченко и Сергея Тамтура, которые пребывали под домашним арестом, сообщает ТАСС.

С момента расстрелов на Майдане (главная киевская площадь) прошло шесть лет. В те кровавые февральские дни жертвами снайперской атаки стали более ста человек. Генпрокуратура быстро нашла виновных — бойцов "Беркута".