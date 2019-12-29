Мануэль Пеллегрини уволен с поста тренера "Вест Хэма"

Руководство лондонского "Вест Хэма" отправило в отставку главного тренера Мануэля Пеллегрини. Чилийский специалист проработал на этом посту полтора года.

После проигрыша "Вест Хэму" было принято решение прекратить сотрудничество с Пеллегрини. Причиной отставки 66-летнего чилийца стало неудачное выступление команды в текущем сезоне. После 19 туров "Вест Хэм" занимает 17 место. В прошлом сезоне "молотобойцы" финишировали десятыми.

Мануэль Пеллегрини имел хороший опыт работы в Англии. В 2014 году он выиграл с "Манчестер Сити" чемпионский титул. Также Пелегрини тренировал испанские "Вильярреал", "Малагу" и "Реал", аргентинские "Ривер Плейт" и "Сан-Лоренсо".