Внуки президента Эстонии ходят в русский детский сад

По признанию президента Эстонии Керсти Кальюлайд, ее внуки ходят в русский детский сад.

Кальюлайд считает, что уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка, передает РИА Новости.

"…в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство".

При этом президент говорит о том, что все школы в республике должны быть эстоноязычными, в которых учились бы и русскоговорящие дети. По ее мнению, жители Эстонии хотят, чтобы дети росли вместе, вне зависимости от того, какой язык для них родной. Обучаясь в одних школах, у эстонских ребят появляется больше русскоговорящих друзей.

Большинство эстонских политиков высказывается за полный перевод образования на государственный язык. В настоящее время в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке.