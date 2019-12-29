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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад

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29 декабря 201903:08

Мадуро объявил главу Колумбии врагом Венесуэлы

Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке является национальным врагом, поскольку Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.

"Из Колумбии были подготовлены, профинансированы и направлены <...> все заговоры с целью дестабилизировать ситуацию в Венесуэле и осуществить государственный переворот", — заявил Николас Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы также призвал военнослужащих и народное ополчение в штатах, граничащих с Колумбией, сохранять максимальную бдительность и готовность, сообщает ТАСС.

В конце ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых провокаций. Он утверждает, что по указке Пентагона на границе хотят устроить военный конфликт.

В середине декабря представители венесуэльской оппозиции совершили нападение на воинскую часть и похитили хранившееся там оружие; потом их задержали, а оружие вернули. По данным властей, напавшие проходили обучение в тренировочных лагерях Колумбии.

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