Канадцы и их капитан принесли россиянам извинения

Молодежная сборная России разгромила канадских сверстников со счетом 6:0 в матче чемпионата мира среди хоккеистов, чей возраст не превышает 20 лет. Но после игры произошел инцидент с участием капитана канадской команды Баррета Хэйтона.

Во время исполнения гимна России в честь победителей капитан "кленовых листьев" Баррет Хэйтон не снял шлем. Наши игроки сочли подобное поведение канадца неуважением и отказались пожать ему руку по окончанию встречи. Капитан сборной России Григорий Денисенко также обратил внимание судьи на поведение канадского коллеги.

Через несколько часов сборная Канады и ее капитан принесли извинения российской стороне. Хэйтон объяснил, что забыл снять шлем, так как он думал о матче, пытался переосмыслить игру. "Сборная Канады извиняется перед Международной федерацией хоккея, Федерацией хоккея России и всеми канадцами за этот инцидент", — приводит слова обращения канадской сборной Чемпионат.com.