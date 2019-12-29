Голы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от проигрыша "Каролине"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно шесть встреч. Во всех матчах на площадке шла упорная борьба. Три встречи из шести завершились со счетом 5:4.

"Вашингтон Кэпиталз" проводил на выезде матч с "Каролиной Хэррикейнз". На протяжении большей части встречи столичный клуб находился в роли догоняющего. "Кэпиталз" сокращал отставание в счете. По шайбе забросили наши Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Но "Каролина" контролировала ход встречи и довела матч до победы. В конце третьего периода гости заменили вратаря. Но Андрей Свечников поразил пустые ворота и установил окончательный счет 6:3.

"Торонто Мэйпл Ливз" принимал "Нью-Йорк Рейнджерс". Хозяева пропустили на второй минутн и были вынуждены отыгрываться. Это им удалось, но "Рейнджерс" забросил вторую шайбу, затем третью. Оба раза в роли ассистента выступил Артемий Панарин. И все же "кленовые листья" отыгрались и добились ничьей в основное время 4:4. В офертайме гости забросили победну шайбу, причем Панарин в третий раз выступил в роли ассистента – 5:4. Нападающий "рейнджеров" Павел Бучневич не использовал буллит. Вратарь победителей Александр Георгиев отразил 44 броска.

"Питтсбург Пингвинз" второй день подряд играл с "Нэшвилл Предаторз". На этот раз дома, где "пингвины" снова добились победы уже со счетом 6:4. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отдал две результативных передачи. "Флорида Пантерз" у себя в Майами обыграла "Детройт Ред Уингз" 5:4. "Пантеры" первыми добились успеха. Свою 14 шайбу в чемпионате забросил Евгений Дадонов. Но "красные крылья" ответили тремя заброшенными шайбами. Но "Флорида" сумела переломить ход встречи и выиграть. Сергей Бобровский наблюдал за победой своей команды со скамейки запасных.

Со счетом 5:4 завершился и матч "Тампа-Бэй Лайнтнинг" – "Монереаль Канадиенс". Российские легионеры "молний" очков не набрали. Зато швед Виктор Хедман четыре раза ассистировал партнерам. Андрей Василевский сыграл в воротах "Лайтнинг" полный матч и отбил 40 бросков.

"Даллас Старз" в дополнительное время победил "Колорадо Эвеланш" 3:2. Вклад Дениса Гурьянова и Александра Радулова в победу – соответственно гол и результативная передача.