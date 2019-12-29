Стороны конфликта в Донбассе готовятся к обмену задержанными. Народные республики и Киев уже заявили, что все условия для его проведения выполнены.

Ожидается, что процедуру проведут в районе пункта пропуска Горловка – Майорское; это на линии разграничения в Донецкой республике.

Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек, при этом рассчитывают, что домой в Донбасс вернутся 87 человек, которых удерживал Киев. Это предварительные данные, списки ещё уточняются.

Обмен на юго-востоке Украины не проводили уже два года. Ускорить процесс потребовали участники встречи в "нормандском формате".