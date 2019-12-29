В штате Нью-Йорк у синагоги на прихожан неизвестный напал с ножом

В американском городе Монси несколько человек пострадали при нападении с ножом, произошедшем в неподалеку от здания синагоги.

Данные о пострадавших противоречивые, передает ТАСС. По информации организации Orthodox Jewish Public Affairs Council, в результате атаки было ранено минимум пять человек. Очевидцы же говорят о трех раненых.

Известно, что трагедия разыгралась в доме хасидского раввина. Все пострадавшие – хасиды – с колотыми ранами доставлены в больницы города.