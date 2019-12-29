Овечкин вышел в НХЛ на чистое третье место по голам в большинстве

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче против "Каролина Харрикейнз" отметился заброшенной шайбой при реализации лишнего игрока. Она позволила россиянину выйти на чистое третье место в НХЛ по голам в большинстве, опередив Теему Селяне.

Теперь в активе капитана "столичных" 256 шайб, заброшенных им в численном преимуществе. Для этого ему понадобилось провести 1124 игры в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги.

Hello from Ovi's office pic.twitter.com/eVxV0gJqHt — Washington ☃️ Capitals (@Capitals) December 29, 2019

Впереди Овечкина по голам в большинстве лишь Бретт Халл (265) и Дэйв Андрейчук (274).