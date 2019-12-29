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29 декабря 201908:35

Овечкин вышел в НХЛ на чистое третье место по голам в большинстве

Twitter / Mike Vogel

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче против "Каролина Харрикейнз" отметился заброшенной шайбой при реализации лишнего игрока. Она позволила россиянину выйти на чистое третье место в НХЛ по голам в большинстве, опередив Теему Селяне.

Теперь в активе капитана "столичных" 256 шайб, заброшенных им в численном преимуществе. Для этого ему понадобилось провести 1124 игры в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги.

Впереди Овечкина по голам в большинстве лишь Бретт Халл (265) и Дэйв Андрейчук (274).

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